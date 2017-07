[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Martin: Ab Mitte der 2000er hatten sich immer öfter hessische Tierärzte an uns gewendet, die Sodomie-Fälle festgestellt hatten. Sie konnten aber nichts dagegen unternehmen, weil Sex mit Tieren nicht verboten war, sofern nicht nachgewiesen werden konnte, dass dem Tier erhebliches und langanhaltendes Leid zugefügt worden war. Das war für viele Tierärzte schwer erträglich. Das jetzt geltende Sodomie-Verbot war ein großer Schritt für den Tierschutz und erleichtert die Ahndung.Madeleine Martin, 56, ist seit 1991 Tierschutzbeauftragte des Landes Hessen . 2010 sorgte die parteilose Veterinärmedizinerin bundesweit für Aufsehen, als sie vor einer wachsenden Zahl von Sodomie-Fällen in Hessen warnte und konkrete Gesetzesänderungen zum Schutz von Tieren vor sexuellem Missbrauch forderte. Seit 2014 ist ein Sodomieverbot im deutschen Tierschutzgesetz verankert.Martin: Ganz eindeutig: Nein. Tiere haben ihre eigenen, hormonell bedingten Sexualzyklen. Eine Hündin zum Beispiel wird zweimal im Jahr für ein paar Tage läufig. An allen anderen Tagen beißt sie einen Rüden rigoros weg. Nun haben Sodomisten aber nicht nur an ein paar Tagen im Jahr Sex mit Tieren, sondern das ganze Jahr hindurch. Das ist schlicht und ergreifend Missbrauch.Martin: Absolut. Eine Zeitlang mussten Sie aufpassen, wenn Sie bei Google „Ein Herz für Tiere“ eingegeben haben. Da kamen die abstoßendsten Sachen. Es gab Websites, auf denen die Leute sich damit brüsteten, mit ihren Hunden oder Pferden zu schlafen. Und auch die Medien haben das Thema hochgespült: Die Zeitschrift „Neon“ hat damals eine Geschichte gebracht, die den Eindruck erwecken konnte, Sodomie sei eine weitgehend harmlose sexuelle Neigung. Das Thema wurde insgesamt – nun, vielleicht nicht akzeptiert, aber doch toleriert. In dem Zuge wurden die abstrusesten Thesen verbreitet.