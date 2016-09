Shortlist für den Deutschen Buchpreis wird bekanntgegeben

Fünfjähriger alleine auf großer Fahrt

Schmalnau. Ganz allein wollte ein fünfjähriger Junge aus Schmalnau (Kreis Fulda) auf große Reise gehen. Er sei am Sonntagnachmittag in seinem Heimatdorf ohne Begleitung in einen Zug eingestiegen, berichtete die Bundespolizei am Montag. mehr