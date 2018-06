Beim SkyRun im Frankfurter Messeturm geht es 1202 Stufen aufwärts. Die schnellsten Läufer schafften die 61 Stockwerke in weniger als sieben Minuten. Beim Rennen am Sonntag schrammte Sieger Christian Riedl mit 6:26 Minuten nur knapp an einem neuen Rekord vorbei. Riedl, der für die TRG Erlangen startet, sicherte sich mit seinem Sieg in Frankfurt auch den Titel des deutschen Tower-Running-Meisters. Die Plätze zwei und drei gingen an den Österreicher Jakob Mayer und Görge Heimann aus Köln.

Bilderstrecke Skyrun 2018: So sehen Läufer nach 61 Stockwerken aus

Bei den Frauen erreichte Zuzanna Kielak aus Polen nach 9:26 Minuten als erste das Ziel. Zweite wurde Monica Carl von der TG Welfen (Baden-Württemberg). Sie gewann als beste deutsche Teilnehmerin zugleich den Meistertitel. Als dritte kam die Frankfurterin Annalena Böckel oben an.

Beim SkyRun waren 1140 Teilnehmer am Start. Anmelden konnten sich Einzelläufer ebenso wie Feuerwehrmannschaften, Firmenteams und Schulklassen. Der Treppenlauf stand unter dem Motto „Uffgerappelt... mitgedappelt”. Der Frankfurter Treppenlauf überwindet 1202 Stufen, 61 Etagen und 222 Höhenmeter. (dpa)