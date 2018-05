Sieger im Bundeswettbewerb Jugend forscht werden geehrt

Im Bundeswettbewerb Jugend forscht werden heute (Beginn 9.45) in Darmstadt die Sieger gekürt. Seit Donnerstag hatten sich mehr als 180 Nachwuchsforscher aus ganz Deutschland beim 53. Bundesfinale gemessen. Die Preise werden in sieben Kategorien vergeben. Bei den Projekten lagen die Schwerpunkte in diesem Jahr auf Umweltthemen, Medizin und Medizintechnik. Auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) wird zum Abschluss der viertägigen Veranstaltung erwartet. Aus Hessen stammen 14 Teilnehmer mit sieben Projekten. Angemeldet hatten sich für den Wettbewerb ursprünglich mehr als 12 000 Schüler, Azubis und Studienanfänger.

(dpa)