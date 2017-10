Wintersport: Skilift der Superlative in Willingen

Es ist ein Projekt der Superlative: In Willingen wird Hessens längster Skilift entstehen. Zehn Millionen Euro kostet der Spaß. Dafür bekommen Ski- und Snowboardfahrer einen 1,5 Kilometer langen Achter-Sessellift. Die Konkurrenz in Hessen hat das Nachsehen.

Im nordhessischen Wintersportgebiet Willingen wird Hessens längster Skilift gebaut. Die Liftgemeinschaft Köhlerhagen präsentierte am Donnerstag die Pläne für den 1500 Meter langen Achter-Sessellift. Jeder der anfangs 60 Sessel bietet acht Sitzplätze nebeneinander für die Fahrt hinauf auf den 837 Meter hohen Ettelsberg. Das Investitionsvolumen wird auf zehn Millionen Euro beziffert. Bis zum Herbst 2018 soll das Projekt realisiert sein.

Das Skigebiet verspricht sich einen Schub durch den neuen Lift: „Wir erwarten dadurch mehr Besucher. Komfort ist wichtig, denn der steigt in allen Skigebieten. Der neue Lift wertet unser Angebot auf“, sagte Jörg Wilke, Geschäftsführer der Ettelsberg Seilbahn.

Einen solch langen Achter-Sessellift hat nicht einmal das benachbarte Winterberg (NRW) im Sauerland zu bieten. Es ist zwar das größere Skigebiet, aber Willingen hat dann die längste Piste, sie beträgt am Köhlerhagen 1600 Meter. In den deutschen Mittelgebirgen sei solch ein moderner Lift einmalig. „So etwas findet man erst in den Alpen“, erklärte Wilke. Der Sessellift, der die beiden alten Schlepplifte namens Köhlerhagen 1 und 2 ersetzt, ist leistungsstark. Er befördert anfangs 3000 Personen pro Stunde bergwärts, im Endausbau sogar 3600 Personen. Wegen des Komforts sind die Sessel mit Wetterschutzhauben ausgestattet. So wird die Fahrt auch bei schlechtem Wetter nicht unangenehm. Später können sogar noch Sitzheizungen nachgerüstet werden.

Nachdem das Skigebiet zuletzt verstärkt in die künstliche Beschneiung der Pisten und damit in die Schneesicherheit investiert hat, wird nun der Liftkomfort verbessert. Die Vorarbeiten für den Liftbau haben begonnen. Im kommenden Frühjahr sollen die Pfeiler gesetzt werden.

Die Liftbetreiber sind davon überzeugt, dass sich solch eine große Investition lohnt – auch wenn es der Wintersport in den deutschen Mittelgebirgen schwer hat. Das Zauberwort für das Gelingen einer langen und wirtschaftlichen rentablen Saison lautet: Kunstschnee. Der benötigte Untergrund wird dabei einfach technisch erzeugt, mit Wasser und Kälte. Schneekanonen und -lanzen beschneien dann die Pisten. Dank des Kunstschnees habe Willingen in den vergangenen Jahren im Durchschnitt 80 Lifttage pro Winter gezählt, sagte Wilke.

Doch Willingen setzt in seinem Konzept zur Deckung der Kosten nicht nur auf den Winter. Im Sommer verwandelt sich das Skigebiet zum Bikepark. Der Lift transportiert dann auch Fahrräder auf den Berg – und Mountainbiker können den Abhang hinabsausen.