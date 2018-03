Skipisten in Willingen und Winterberg weiter geöffnet

Während in der Rhön die Wintersportsaison beendet ist, laufen im nordhessischen Willingen und im benachbarten Winterberg weiterhin die Skilifte. Willingen rechnet dank Kunstschnee noch bis Ende nächste Woche mit geöffneten Pisten für Ski- und Snowboardfahrer. In Winterberg (NRW) kann die Saison sogar noch bis über Ostern hinaus gehen, wie ein Mitarbeiter der Wintersport-Arena Sauerland sagte. Sowohl die Rhön mit der Wasserkuppe als Hessens höchstem Berg, als auch Willingen und Winterberg zogen eine positive (Zwischen-)Bilanz mit reichlich Lifttagen.

In Willingen wird bereits an der Attraktion des nächsten Winters gewerkelt. Die Bauarbeiten an der Talstation für den neuen Achter-Sessellift haben begonnnen. Von dem Zehn-Millionen-Euro-Projekt erwartet der Wintersport-Ort einen touristischen Schub.

(dpa)