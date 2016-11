Skyliners Frankfurt verlieren auch mit Coach Herbert

Die Fraport Skyliners Frankfurt haben ihre Talfahrt in der Basketball-Bundesliga auch nach der Rückkehr von Trainer Gordon Herbert fortgesetzt. Die Hessen verloren am Sonntag daheim gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 77:80 (46:43) und kassierten damit ihre siebte Liga-Niederlage in Serie. Herbert hatte seinen Job Anfang der Woche nach einer Rückenoperation wieder aufgenommen und das Team am Mittwoch in der Champions League zu einem Sieg gegen Thessaloniki geführt. In der Bundesliga gab es aber den nächsten Rückschlag. Bester Werfer bei den Skyliners war Ekene Ibekwe mit 18 Punkten, bei Oldenburg kam Brian Qvale auf 20 Zähler.

(dpa)