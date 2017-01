Skyliners reisen mit guten Vorsätzen nach Nymburk

Mit einem Auswärtsspiel der Champions League im tschechischen Nymburk eröffnen die Frankfurt Skyliners an diesem Dienstag (18.30 Uhr) das Basketball-Jahr 2017. Dabei gilt es für das Team von Headcoach Gordon Herbert, gegen den Tabellennachbarn einen weiteren Schritt in Richtung Playoffs zu machen. Nymburk liegt derzeit auf Rang vier der Tabelle, direkt vor den Skyliners. Weiter kommen die vier Besten sowie die vier besten Fünften aus den Gruppen.

„Nymburk ist ein exzellentes Team in Sachen Schnellangriff. Den Fastbreak beherrschen sie so gut oder sogar besser als jedes andere Team, gegen welches wir bislang angetreten sind”, sagte Herbert. Deswegen müsse man die Offensive sauber ausführen und die Angriffe aus der Verteidigung heraus gestalten. „Auf der Gegenseite müssen wir ihnen die Rebounds, vor allem in der Offensive, wegnehmen und das Tempo kontrollieren”, fügte Herbert an. Das Hinspiel hatten die Skyliners im November mit 74:61 gewonnen.

(dpa)