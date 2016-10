Jede fünfte Art vom Aussterben bedroht: So geht es Hessens Vögeln

Auch wenn es teilweise spektakuläre Erfolge beim Erhalt bestimmter Vogelarten in Hessen gibt – Entwarnung will Oliver Conz, Vorsitzender der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON), keinesfalls geben: „Die Situation ist unverändert schlecht“. Ein Blick in die aktuelle Rote Liste der Vögel in Hessen zeigt den Grund. Demnach sind von den 217 hier beheimateten Brutvogelarten knapp 13 Prozent ausgestorben, 19 Prozent sind vom Aussterben bedroht, drei Prozent gelten als stark gefährdet, weitere gut 8 Prozent zumindest als gefährdet. Nur knapp 40 Prozent aller hiesigen Vogelarten haben den Status ungefährdet.

Die letze Rote Liste stammt aus dem Jahr 2006, die gestern vom Umweltministerium in Wiesbaden präsentierte neue Fassung wurde zusammen mit der HGON und der Staatlichen Vogelschutzwarte in Frankfurt erstellt und basiert auf Erhebungen aus dem Jahr 2014.

Welche Vogelarten sind besonders gefährdet?

Besonders kritisch ist die Situation für Wiesen- und Ackervögel, generell für alle Arten, die auf wenig bewachsene, offene und magere Standorte angewiesen sind. So haben laut Umweltministerium die Bestände an Feldlerchen in den vergangenen 25 Jahren um mehr als 50 Prozent abgenommen. Auch der Kiebitz ist trotz massiver Schutzmaßnahmen in einer kritischen Lage. Von ehemals mehr als 2000 Brutpaaren ist der Bestand auf 250 bis 400 Paare zurückgegangen. Braunkehlchen und Wiesenpieper sind auf dem Rückzug, erstmals auf der Roten Liste erscheint der Kuckuck.

Bild-Zoom Foto: Herma_Heyken (dpa) Vom Aussterben bedroht: der Kiebitz

Der Grund dafür liegt vornehmlich in der intensiven Bewirtschaftung der Flächen. Dadurch verschwinden Lebensräume für die Tiere und Gelege von Bodenbrütern sind der Gefahr der Zerstörung ausgesetzt. Aber auch die Nahrung fehlt: „Diejenigen Vögel, die Insekten fressen, finden kein Leben auf den Böden mehr“, sagt Conz.

Wo waren Schutzmaßnahmen erfolgreich?

Vor allem bei Groß- und Greifvogelarten gab es laut Umweltministerium teilweise „spektakuläre Erfolge“. Die gilt insbesondere für den Weißstorch. Der in den 70er Jahren fast ausgestorbene Schreitvogel weist inzwischen wieder 400 Brutpaare in Hessen auf. Wanderfalke und Uhu konnten aufgrund guter Erholung der Bestände aus der Roten Liste entlassen werden, beim Fischadler wird in den kommenden Jahren wieder mit einer dauerhaften Ansiedlung gerechnet.

Bild-Zoom Foto: NABU/P. Zeininger (NABU/P. Zeininger) Gefährdet: der Kuckuck

HGON-Vorstand Conz führt dies darauf zurück, dass bei den großen Arten die Bejagung eingestellt wurde. Beim Weißstorch weist er daraufhin, dass der Vogel inzwischen nicht mehr so weit in die Winterquartiere wegziehe, was die Rückkehr nach Hessen vereinfache.

Gibt es hessische Besonderheiten?

„Hessen profitiert von seinem hohen Waldbestand“, sagt Conz. Rund 42 Prozent des Bundeslands sind von Wald bedeckt. Dort hätten sich die Vogelbestände erholt, die Situation sei „vergleichsweise gut“ – beispielsweise für Schwarz- und Mittelspecht oder den Schwarzstorch, so Conz. In Bundesländern mit hohen Anteilen offener Landflächen wie Niedersachsen gebe es aus den genannten Gründen eine höhere Gefährdung für die Tiere.

Was tut die Landesregierung?

Die Staatliche Vogelschutzwarte habe für viele gefährdete Vögel Schutzmaßnahmen entwickelt, sagt Umweltstaatssekretärin Beatrix Tappeser. Zudem habe die Landsregierung Abkommen mit der Rohstoffindustrie abgeschlossen, um beispielsweise im Abbau befindliche Kies- und Sandgruben als Ersatzlebensraum für gefährdete Arten wie den Flussregenpfeiffer oder die Uferseeschwalbe anzubieten. Aber Tappeser weiß auch um die begrenzten Möglichkeiten: „Wir sind im Naturschutz auf Kooperation und Entgegenkommen von Landnutzern angewiesen.“

Bild-Zoom Foto: Julian Stratenschulte (dpa) Wieder da: der Weißstorch

Welche Folgen für das Ökosystem hat das Aussterben der Arten?

„Es wird nicht alles umkippen, weil kein Rotkehlchen mehr da ist“, sagt Conz, sein Ansatz sei eher ethischer Natur: „Ich kann meinem Kind schon jetzt nicht mehr alle Arten zeigen, die ich als kleiner Junge gesehen habe.“