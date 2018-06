Millionenschaden aufgedeckt Sechs Festnahmen nach Großrazzia im Westerwald

Frickhofen. Der Westerwald stand gestern im Zentrum einer Großrazzia, an der rund 600 Einsatzkräfte beteiligt waren. Sie deckten Schaden in Millionenhöhe auf und nahmen sechs Männer fest, die Hauptbeschuldigten nach Informationen dieser Zeitung in Frickhofen. Es geht um organisierte ... mehr