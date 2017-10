Sicherheit: So schützen sich hessische Städte vor Terrorangriffen

Frankfurt. Der Frankfurter Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) sagte schon nach dem Lastwagen-Anschlag in Barcelona, dass die Stadt nun über Hochsicherheitspoller auf der Einkaufsmeile Zeil, dem Römerberg und anderen stark frequentierten Plätzen nachdenke. Bei den Überlegungen spielten feste und versenkbare „robuste Sperren“ eine Rolle. Nach Abstimmungen zwischen Stadtrat Frank und Verkehrdezernent Klaus Oesterling (SPD) habe es inzwischen auch erste Gespräche zwischen der Stadt- und Landespolizei gegeben, sagte Michael Jenisch, Sprecher des Ordnungsamts, auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Behörde habe bei der Planung der technischen Sperren die Federführung übernommen.

Jenisch führte aus, dass man sich derzeit noch in der „Phase der Informationsbeschaffung“ befinde. Es werde also geprüft, an welchen Plätzen Sperren sinnvoll sein könnten, welche Systeme sich jeweils eignen und was diese kosten würden. Die Orte, über die konkret nachgedacht wird, wollte der Behördensprecher nicht nennen. Grundsätzlich gehe es aber um Plätze, an denen sich viele Menschen aufhalten und die Möglichkeit besteht, mit einem Auto oder Lkw aufzufahren. Das Thema habe „eine hohe Priorität“, sagt Jenisch. „Da wird sich voraussichtlich schon in naher Zukunft etwas tun.“

Hochtaunuskreis: Der Hochtaunuskreis hat ein Hochsicherheitskonzept, das eine erhöhte Präsenz von Sicherheitskräften vorsieht. Dazu gehört die Sicherung der Zufahrtsstraßen bei großen Festen längst zum gewohnten Bild. Zuletzt war es in Bad Homburg der Erntedankmarkt, der Anfang Oktober Tausende Gäste in die Kurstadt lockte und bei dem große Behälter mit Split rund um die City platziert wurden.

Nach dem gleichen Muster war zuvor auch das Laternenfest geschützt worden. Besonders markant waren auch die massiven Sperren beim großen Taunuskarnevalszug, die im Frühjahr das närrische Treiben in der Oberurseler Innenstadt absicherten.

Hofheim: Die Stadt Hofheim prüft bei allen Veranstaltungen, ob ein Sicherheitskonzept erforderlich ist. Anlässlich des Gallusmarktes, der morgen beginnt, werden besondere Schutzmaßnahmen ergriffen. Dazu gehört beispielsweise das Errichten von Straßensperren zur Sicherung der Elisabethenstraße als Teil des Festgeländes. Dazu werden am Freitag jeweils drei mit Sand befüllte Container so platziert, dass Rettungsfahrzeugen die Zufahrt zum Festgelände jederzeit möglich ist.

Abgesehen davon gibt es in Hofheim die Überlegung, die Videoüberwachung in einigen Bereichen auszuweiten. In erster Linie seien solche Örtlichkeiten im Blickfeld, wo aufgrund hoher Frequentierung eine erhöhte Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung festzustellen sei, etwa rund um das Chinon Center und das Kellereigebäude, hieß es von Seiten der Stadt.

Hochheim: Bis zu 500 000 Besucher verzeichnet die Stadt Hochheim als Ausrichter des Hochheimer Marktes. Marktmeister Thomas Pokoyski hatte bereits im Jahr 2015 gemeinsam mit dem Main-Taunus-Kreis ein 39 Seiten starkes Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Dazu gehört eine neue Nummerierung der Stände, die den Sicherheitskräften die Orientierung erleichtern soll. Außerdem wurden Besucherströme genauer als in den Jahren zuvor berechnet. Zudem wurden Extra-Zufahrtswege für Helfer eingerichtet und eine bessere Beschallungsanlage für Durchsagen angeschafft. Darüber hinaus wurde die Bedingungen für den Handyempfang verbessert. Ein Verstärker wird während der Markttage jeweils im Zentrum des Marktareals in Betrieb genommen. Damit soll einer Überlastung des Handy-Netzes vorgebeugt werden. Allerdings hilft diese Verstärkung nur Kunden des D 1-Netzes. Wie bei anderen Großveranstaltungen auch, sind die Hauptzugänge zum Marktgelände mit Sperren versehen, die Amokfahrer stoppen sollen.

Das Sicherheitskonzept wird vom Marktmeister alljährlich mit den Vertretern aller beteiligten Behörden und Einsatzkräfte überarbeitet.

dfg f dgh tg

(chc,mak,kajo,meh)