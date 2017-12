FNP-Adventskalender: So sieht es unter der Rhein-Main-Therme aus

Feucht, dunkel und eng – so könnte man sich die Unterwelt der Rhein-Main-Therme vorstellen. Aber weit gefehlt: Unter den insgesamt 14 Wasserbecken breitet sich auf 4900 Quadratmetern zwar ein gewisses Labyrinth aus, aber ein sehr helles und aufgeräumtes. So kommen hier manche Geheimnisse ans Licht.

Als ob ein riesiger Adventskalender vorbereitet worden wäre – so stehen farbige Wäschekörbe, mit den Zahlen 1 bis 31 beschriftet, in einem großen Regal. Doch gefüllt sind sie nicht mit Süßem, sondern mit Fundsachen.

Das Portfolio ist beachtlich: Neben Badeklamotten, Handtüchern, Schwimmbrillen sowie Kosmetikartikeln finden sich auch Spielzeug oder Schulsachen. Da wartet ein kleines Lego-Püppchen genauso wie die pinkfarbene Tasche mit Einhornmotiv auf den Besitzer. Doch dass sogar Winterschuhe oder mal ein Kindersitz liegenbleiben, ist wirklich verwunderlich, findet auch Dirk Heislitz, Betriebsleiter der Rhein-Main-Therme: „Man muss es doch merken, wenn man bei Schnee und Eis in Badelatschen zurück zum Auto geht!“ Etwa die Hälfte der Sachen wird zeitnah abgeholt, der Rest wandert nach 30 Tagen in eine große Kiste, nach sechs Monaten wird alles entsorgt.

Doch die Unterwelt der 2001 eröffneten Rhein-Main-Therme, die auf rund 4900 Quadratmetern komplett unterkellert ist, hat noch mehr Überraschungen zu bieten. Nicht, dass man sich durch feucht-muffige, schwach beleuchtete Gänge zwängen müsste, ganz im Gegenteil. Nur ein leichter Chlorgeruch liegt in der Luft, hell ist es überall, die Wege sind großzügig dimensioniert. Teils sind die Decken hier Meter hoch, über zehn Kilometer Rohrleitungen sind hier verlegt.

Frage nach dem Pinkeln

Weitere beeindruckende Zahlen: 2,5 Millionen Liter Gesamtbeckeninhalt, 1620 Quadratmeter Wasserfläche, und 30 000 Kubikmeter Wasser werden täglich gefiltert. Die Pumpen laufen rund um die Uhr, es brummt überall. Richtig laut arbeitet die Wellenmaschine – allerdings unspektakulärer als gerade Kinder sich das vorstellen, wie Heislitz lachend erzählt. Auch die Frage, ob sich das Wasser beim Reinpinkeln verfärbt, muss er oft beantworten. Dem ist natürlich nicht so, erklärt er. Sowieso werden ständig Wasserproben entnommen, das Gesundheitsamt lässt monatlich die Wasserqualität prüfen. Rund um die Uhr werden pH-Wert und Chlorgehalt kontrolliert-

Von der Wasseraufbereitung selber ist hier nicht viel zu sehen: Hinter dicken Stahlbetonwänden verbergen sich riesige, abgedeckte Filter- und Wasserauffangbehälter, die je nach Besuchermenge einen gleichbleibenden Wasserstand in den 14 Becken regulieren. Durch mehrere Filterschichten muss das Wasser hindurch, wird mit Chlor versetzt, geheizt und über die Bodeneinläufe wieder zurückgeführt.

Ein Viertel des Wassers kann nicht recycelt werden und findet in der Toilettenspülung Verwendung. Im Schlammwasser, das beim Filterspülen übrigbleibt, finden sich – Achtung, jetzt wird es eklig – Haare, Körperfett, Pflaster, Fingernägel, Haargummis oder Zahnspangen.

Es ist sehr warm

Gottseidank ist davon nichts zu sehen, stattdessen streift der Blick über Säcke mit Streusalz, Schaltschränke und viele Kanister mit Reinigungs- oder Flockungsmitteln. Überall liegen Sicherheitsbrillen und -handschuhe. Cheftechniker Marcel Trenkel hat die Notfalldusche allerdings erst einmal – für die Augen – benutzen müssen.

Der 40-jährige gelernte Elektriker arbeitet seit 15 Jahren in den Thermen und ist mit T-Shirt und kurzen Hosen unterwegs, in der Unterwelt herrschen satte 31 Grad Celsius. Ein kalter Hauch weht dagegen aus dem Heizungskeller,. Während die Wassertemperaturen gleich bleiben, wird die Raumtemperatur an die Jahreszeiten angepasst. Einer will allerdings gar nicht ins Wasser gehen, wie der Betriebsleiter belustigt verrät, und das ist ausgerechnet der Haustechniker. „Wenn Unterwasserlampen ausgewechselt werden müssen, nehme ich das Schlauchboot“, gibt Trenkel beschämt zu – und werkelt im Trockenen, während Heislitz das Boot zieht und taucht.