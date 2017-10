Verkauf startet am 11. November: So viel kosten die Weihnachtsbäume in diesem Jahr

Beim Weihnachtsbaumkauf können Kunden in diesem Jahr mit stabilen Preisen rechnen. «Wir hoffen, dass kein großer Sturm mehr kommt, ansonsten könnte sich der auch auf die Preise auswirken», sagte Holger Schneider vom Verein der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger Hessen der Deutschen Presse-Agentur. Am beliebtesten sind laut Schneider die Nordmanntannen. «75 bis 80 Prozent der Kunden entscheiden sich für diesen Baum», sagt er. Der Preis liege auch in diesem Jahr bei 18 bis 23 Euro pro Meter. Blaufichten seien mit zehn bis 16 Euro die zweitbeliebteste Sorte, Rotfichten gingen mit 6 Euro je Meter weg.

Etwa jeder Dritte in Deutschland habe einen Weihnachtsbaum. «Das dürften allein in Hessen circa zwei Millionen Menschen sein», schätzt der Baumexperte. Allerdings habe sich das Verhalten der Konsumenten in den letzten Jahren verändert. «Die Leute werden bequemer und bestellen sich viele Dinge im Internet. Warum nicht auch den Weihnachtsbaum?», fragt Schneider. «Der Vorteil liegt vor allem darin, dass die Leute ihren Baum nicht mehr schleppen müssen, sondern ihn bis zur Haustür geliefert bekommen.»

Bäume direkt aus der Region sind nach seinen Worten am beliebtesten. 30 Prozent der Kunden kaufen ihren Baum direkt am Hof des Produzenten, weitere 30 Prozent an Straßenverkaufsständen und 40 Prozent in Bau-und Supermärkten. Doch bei einem ist sich Schneider sicher: «Der Verkauf über das Internet wird mit den Jahren zunehmen.»