Hinz macht Dampf: So will Hessen den Klimawandel aufhalten

Für Umweltministerin Priska Hinz geht es um nicht weniger als „die Zukunft unserer Bevölkerung, unseres Landes und die Zukunft unseres Planeten“: Die Grünen-Politikerin legte gestern im Wiesbadener Landtag den ersten Klimaschutzplan der hessischen Landesregierung mit 140 konkreten Einzelmaßnahmen vor, die dazu beitragen sollen, den Klimawandel aufzuhalten und Wetterextreme wie Starkregen, tropische Temperaturen und schwülheiße Nächte einzudämmen.

Allein in den nächsten Jahren will die schwarz-grüne Koalition dafür im Haushalt 140 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Von einer anderen Verkehrspolitik über mehr Energieeffizienz und eine stärker ökologisch ausgerichtete Landwirtschaft reicht die Palette der 42 Programmpunkte mit höchster Priorität, die deshalb schon bis 2019 in Angriff genommen werden sollen. Als Ziel nennt die Umweltministerin, in Hessen bis zum Jahr 2050 den Ausstoß von Treibhausgasen um nicht weniger als 90 Prozent zu reduzieren, gemessen am Stand von 1990.

Ob das mit dem Klimaschutzplan zu schaffen ist, bleibt in der Landtagsdebatte indes höchst umstritten. SPD und Linke finden das Programm der Grünen-Ministerin viel zu zögerlich. Die FDP wiederum sieht darin bereits eine „gefährliche Belastung“ für Industrie und Arbeitsplätze, wie es der Abgeordnete Jürgen Lenders ausdrückt. Das Urteil der Wirtschaft selbst fällt indes sehr viel gemäßigter aus. Die Vereinigung hessischer Unternehmerverbände kritisiert zwar die im Doppelhaushalt 2018/19 vorgesehene Summe von 140 Millionen als viel zu hoch und erklärt: „Klimaschutz geht günstiger.“ Zugleich räumt sie aber ein: „Hingegen stimmt die Richtung bei den Maßnahmen zur Anpassung an Klimaänderungen.“

Für das Verhältnis der schwarz-grünen Landesregierung zur Wirtschaft hat es sich offenbar gelohnt, in einem anderthalb Jahre dauernden Vorlauf den Klimaschutzplan mit allen Beteiligten vorzubereiten. Hinz macht in ihrer Regierungserklärung denn auch die Gegenrechnung zur These einer Strangulierung der Wirtschaft auf: In Wahrheit sei der Klimaschutzplan ein „echtes Investitionsprogramm für die Zukunft Hessens“. Die geplanten Maßnahmen setzten Investitionsimpulse von 1,6 Milliarden Euro, schafften 40 000 Arbeitsplätze, und das Bruttoinlandsprodukt wachse um zusätzlich 2,3 Prozent.

Effiziente Technik

„Wer jetzt Vorreiter bei klimafreundlichen Technologien wie der Elektromobilität oder im Bereich der Energieeffizienz ist, wird auch wirtschaftlich in Zukunft die Nase vorn haben, und dabei werden wir unsere hessischen Unternehmen gerne unterstützen“, sagt Hinz.

Allzu strenge Auflagen für den Autoverkehr fehlen in dem Plan. Stattdessen werden in den 42 Maßnahmen mit Priorität etwa aufgelistet die Förderung des Rad- und Fußverkehrs, der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Unterstützung für schadstoffarme Verkehrsmittel und die Einführung des Jobtickets, das ab 2018 allen Landesbediensteten die kostenlose Nutzung von Bussen und Bahnen in Hessen erlaubt. Allein dafür geht mit 100 Millionen Euro der Löwenanteil des 140 Millionen-Programms drauf.

Unabdingbar nennt die Umweltministerin auch den Ausstieg aus der Kohleenergie. Der Plan sieht zudem die Sicherung von Frischluftzufuhr in Städten und ihrem Umland beim Wohnungsbau, Energieeffizienz und Hitzeschutz in Gebäuden, Förderung nachhaltiger Ernährung und klimafreundlicher Landwirtschaft, ökologischen Hochwasserschutz und die Renaturierung von Auen vor. Der SPD-Abgeordnete Timon Gremmels kritisiert, die Landesregierung verzettele sich beim Klimaschutz mit einem Sammelsurium von Einzelmaßnahmen und verliere das große Ganze aus dem Auge. Marjana Schott von der Linken bestreitet, dass damit die angegebenen Ziele zur Treibgasreduzierung auch nur annähernd erreicht werden können.