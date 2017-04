Eine 82-jährige Frau ist bei einem Hausbrand in Bad Homburg ums Leben gekommen. Eine Couch habe am Montagabend Feuer gefangen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Flammen breiteten sich dann im gesamten Erdgeschoss des Einfamilienhauses aus. Dort lebte die Frau mit ihrem 48-jährigen Sohn, der sie betreute. Der Sohn habe noch versucht, das Feuer zu löschen. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)