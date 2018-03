Sohn soll Eltern mit Messer angegriffen haben

Im Main-Kinzig-Kreis soll ein 39-Jähriger mit einem Messer auf seine Eltern eingestochen haben. Der Sohn habe seine Eltern in Großkrotzenburg in deren Schlafzimmer am Mittwochmorgen attackiert, sagte ein Polizeisprecher. Er habe dabei den 71 Jahre alten Vater schwer, die 69-jährige Mutter leicht verletzt. Die Eltern konnten sich selbst den Angaben zufolge aus dem Haus retten und flohen in eine gegenüberliegende Bäckerei, in der bereits gearbeitet wurde. Die Polizei nahm den Sohn noch auf der Straße vor dem Wohnhaus fest. Warum er auf seine Eltern einstach, war zunächst unklar. Der Mann sei verwirrt gewesen, sagte der Sprecher. Zuvor hatte der Radiosender FFH über den Vorfall berichtet.

(dpa)