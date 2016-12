Barockstadt Bad Karlshafen lockt seit 1838 Badegäste an die Weser: Sole-Eis und Salzfee

Sole-Balsam und -Seife, Siedesalze und Sole-Praline – die Auswahl an Produkten, die mit der in Bad Karlshafen geförderten Sole versetzt sind, ist riesig. Inzwischen wird sogar die „Ahle Wurscht“ mit dem selbst gesiedeten Solesalz hergestellt. „Das Salz ist frei von künstlichen Zusätzen und viel gesünder für den Körper“, begründet Nina Fremder von der städtischen Bad Karlshafen GmbH.

Deshalb kommt das Original Karlshafener Siedesalz auch in der Küche der Weser-Therme zum Einsatz, etwa beim Kochen der Kartoffeln. „Und im Sommer verkaufen wir sogar Sole-Eis, beispielsweise mit Karamellgeschmack“, informiert Claudia Fritz.

Die Kurgäste können die Sole nicht nur innerlich zu sich nehmen, sondern auch darin baden. Dem mineralsalzhaltigen Wasser wird nämlich eine heilende Wirkung zugeschrieben: Es soll das Immunsystem stärken und gegen Hautkrankheiten helfen.

Entdeckt wurden die Karlshafener Solequellen bereits 1838 vom Apotheker Jacques Galland. Damit begann die Geschichte der Stadt als Badeort. Seit 2005 wird die Sole aus 1150 Metern Tiefe auf der niedersächsischen Uferseite gefördert. Von dort wird sie unter der Weser hindurch zur Therme sowie zum Carolinum und Gradierwerk geführt.

Die Becken der Weser-Therme weisen unterschiedliche Sole-Konzentrationen auf. Im Innenbereich beträgt sie bis zu fünf Prozent, draußen bis zu zwölf Prozent. „Letztere reicht aus, dass unsere Gäste im Wasser schweben können“, erklärt Nina Fremder.

Info: Auf den Spuren der Hugenotten in Nordhessen Bad Karlshafen wurde im Jahr 1699 von Landgraf Carl zu Hessen gegründet und liegt idyllisch zwischen Reinhardswald und Solling. Die Planungen für die schlichte Barockstadt an der Mündung der Diemel clearing

70 Angestellte – vom Saunameister bis zum Küchenchef – sorgen sich in der Weser-Therme um das Wohl der jährlich 240 000 Besucher. In der Therme herrscht gerade in den Wintermonaten Hochbetrieb. Dann werden auch die Spa-Produkte – klassische wie medizinische Massagen sowie kosmetische Behandlungen – besonders nachgefragt.

Hella Lock beispielsweise wohnt 60 Kilometer südlich von Bad Karlshafen und trifft sich alle Viertel Jahr mit Freundin Petra Schröder in der Therme der hübschen Barockstadt. „Hier stimmen das Ambiente, die Aufteilung der Becken und die Einrichtung“, sagt sie. Die beiden Frauen haben schon einige Thermen in der näheren Umgebung besucht. Doch die der Kurstadt sei am schönsten, sagen sie unisono. „Auch im Sommer lohnt ein Besuch. Dann ist es nämlich besonders schön, am Ufer der Weser zu liegen“, so die Freundinnen.

Wichtig sei ihnen bei ihren Thermenbesuchen, dass das Essen stimme. „Die Küche stellt alle Speisen selbst her. Hier gibt es keine abgepackte Tiefkühlware, wie wir es andernorts bereits erlebt haben“, lobt Schröder. Auf der Karte stehen Gerichte wie etwa gegrillte Ente an Orangensoße oder Maishähnchenbrust an Cranberry-Apfelsoße.

Damit Karlshafen als Kurstadt im Gespräch bleibt, legt sich Bad Karlshafen GmbH ordentlich ins Zeug. Vor drei Jahren haben sie das Märchen von der Salzfee, der Hüterin des unterirdischen Salzsees, gedichtet. „Die Salzfee ist Marketingfigur und Botschafterin der Stadt“, sagt Nina Fremder. Mit Erfolg: Die jungen Mädchen, welche als Salzfee die Stadt repräsentieren, seien inzwischen so bekannt, dass sie Autogramme geben müssten.

Bad Karlshafen liegt etwa drei Autostunden von Frankfurt entfernt. Die Anfahrt erfolgt von der A7 über die B241 oder die B80. Wer mit der Bahn kommt, fährt bis Kassel, dann nach Hofgeismar und von dort schließlich mit dem Bus nach Bad Karlshafen. Öffnungszeiten der Weser-Therme: Montag bis Donnerstag sowie Sonntag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr. Der Eintritt für drei Stunden mit Sauna beträgt 16 Euro. Informationen zu Sondertarifen gibt es im Internet www.wesertherme.de oder telefonisch unter: (0 56 72) 92 11-0.