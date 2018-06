Wetter: Sommer beginnt in Hessen mit Abkühlung

Ausgerechnet der kalendarische Sommerbeginn ist in Hessen mit einer deutlichen Abkühlung verbunden. Vorher aber wird es am (morgigen) Mittwoch noch einmal sommerlich-warm und im Süden sogar heiß: Nach einem eher wolkigen Tagesbeginn ist es am Mittwochnachmittag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vielfach heiter. Die Temperaturen klettern im Norden auf 26 Grad im Norden und in Süden auf bis 31 zu Grad.

Wenn am Donnerstag der Sommer auf dem Kalender seinen Anfang nimmt, betragen die Höchsttemperaturen im Norden hingegen nur noch 20 bis 23, im Rhein-Main-Gebiet und Richtung Süden noch um 26 Grad. Auch schauerartiger Regen ist nach Angaben der DWD-Meteorologen gelegentlich möglich. Vor allem im Norden muss auch am Freitag mit schauerartigem Regen gerechnet werden. Die Tageshöchstwerte betragen nur noch 16 bis 20, im höheren Bergland um 14 Grad. In der Nacht liegen die Temperaturen sogar im einstelligen Bereich zwischen fünf bis neun Grad.

(dpa)