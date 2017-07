Hessen-Wetter: Sommer meldet sich ganz langsam wieder in Hessen zurück

Der Sommer kommt in Hessen nur langsam wieder in Schwung. Besonders unfreundlich wird noch einmal der Sonntag, an dem es meist stark bewölkt ist und überall regnen kann.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, wird es allerdings mit bis zu 23 Grad an der Bergstraße schon etwas wärmer. Heiter bis wolkig und meist trocken fallen dann der Montag und Dienstag aus. Mit bis zu 24 Grad wird es erneut wieder etwas wärmer.



Am Dienstag sind in Südhessen auch schon 27 Grad drin, am Mittwoch herrscht mit bis zu 28 Grad in weiten Teilen Hessens wieder richtiges T-Shirt-Wetter. (dpa)