Sommeranfang: Bauern hoffen auf Sonne und wenig Regen

Hessens Landwirte starten mit ersten Erntearbeiten in den Sommer. Die Vegetation sei zehn bis 14 Tage früher dran als sonst, sagte der Generalsekretär des Hessischen Bauernverbandes, Peter Voss-Fels. In Südhessen sei bereits die erste Gerste gedroschen worden. In der Wetterau stehe die Ernte kurz bevor. Anders als in den zurückliegenden Wochen wünschen sich die Landwirte nicht mehr in erster Linie Regen: „Jetzt brauchen wir sonniges, trockenes Sommerwetter.”

Der Deutsche Wetterdienst erwartet zum kalendarischen Beginn des Sommers am Donnerstag (21. Juni) kein Bilderbuchwetter: Die Meteorologen sagen Höchsttemperaturen zwischen 20 und 26 Grad voraus, außerdem einen Mix aus zunehmender Bewölkung, gelegentlichen Schauern und einzelnen Gewittern.

In den vergangenen Wochen hatten sowohl Trockenheit als auch heftige Regenfälle Hessens Bauern Verdruss bereitet. Generalsekretär Voss-Fels erwartete eine „knapp durchschnittliche” Getreideernte - aber mit Ausreißern nach unten in jenen Regionen, in denen die Mai-Hitze besonders gebrütet habe.

