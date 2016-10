Sommerflugplan 2017: Kassel Airport erwartet bald Klarheit

In wenigen Tagen will der angeschlagene Regionalflughafen Kassel Airport Klarheit über den Sommerflugplan 2017 haben. Die Verhandlungen mit Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern seien in der Endphase, sagte Flughafen-Sprecherin Natascha Zemmin am Montag. Sie rechne damit, in dieser oder der nächsten Woche Ergebnisse liefern zu können. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran und sind zuversichtlich, in der Sommersaison ab Ende April Flüge anbieten zu können”, erklärte sie.

Am Montagmittag landete auf dem Kassel Airport der vorerst letzte Ferienflieger von Germania, mit 140 Passagieren aus Heraklion (Griechenland) kommendend. Im September hatte die Fluggesellschaft ihren Rückzug vom Regionalflughafen bekanntgegeben.

Im Winter wird es nun gar keine Linienflüge geben. Fest steht bislang nur, dass zwischen Ende März und Juli der Anbieter Aegan Airlines anlässlich der Kunstausstellung documenta von Kassel nach Athen flieht. Zudem gebe es einige Gruppenflugreisen zu verschiedenen europäischen Zielen und einige Frachtflüge pro Woche. Im Jahr 2015 nutzten nur 65 000 Passagiere den Flughafen. Das war nur ein Zehntel der Menge, die laut Planungen erreicht werden sollte.

(dpa)