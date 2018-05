Sommerliches Wetter in Hessen auch zum Wochenstart

Sonne und sommerliche Temperaturen hält das Wetter in Hessen auch zum Wochenstart parat. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte, bleibt es am Montag und Dienstag sonnig und trocken. Die Temperaturen erreichen am Montag Höchstwerte zwischen 24 und 26 Grad. Am Dienstag können die Temperaturen sogar auf Werte zwischen 26 und 28 Grad steigen. Der Mittwoch beginnt meist sonnig und trocken. Im Tagesverlauf zieht dann den Angaben nach ein Tiefausläufer von Westen ins Land, der für den Süden und Osten Hessens Schauer und Gewitter bringen kann. Mit Höchstwerten zwischen 25 und 28 Grad bleibt es allerdings warm.

(dpa)