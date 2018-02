Rom lebt! ... Und wir mitten-drin!: Sonderausstellung und Küchenkunst im Römerkastell Saalburg

Das Römerkastell Saalburg wird in diesem Jahr eine Sonderausstellung „Rom lebt! ... Und wir mitten-drin!” präsentieren. Wie das Museum am Mittwoch bei der Vorstellung seines Jahresprogramms mitteilte, wird die Schau in Zusammenarbeit mit den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim und Tricture am 20. April eröffnen. Mit Vorführungen und Mitmachaktionen sollten Thementage „die römische Vergangenheit anschaulich und lebendig werden”, berichtete eine Sprecherin. Dazu gehöre unter anderem die „Culinaria” am Pfingstwochenende. An diesen Thementagen können Besucher die römische Küche kennenlernen.

Am Unesco-Welterbetag im Juni steht die Frühzeit des Saalburgmuseums im Mittelpunkt. Spielszenen sollen „die Auffassung vom römischen Erbe und der Kulturvermittlung” des frühen 20. Jahrhunderts veranschaulichen, erklärte das Museum. Auch das alljährliche Saalburg-Musikfestival des Lions-Clubs Usingen-Saalburg findet Anfang Juni statt. Das Jahresprogramm bietet zudem Führungen, Handwerks-Workshops oder ein Ferienprogramm für Kinder an. Das Saalburgmuseum informierte zudem über eine Eintrittspreiserhöhung für Erwachsene ohne Ermäßigung auf sieben Euro, um die „steigenden Betriebskosten auszugleichen”. Die Preise für Kinder und Jugendliche blieben gleich.

(dpa)