Wetter: Sonne satt und blauer Himmel: Der Frühling kommt

Während es nachts noch friert, wird es tagsüber schon fast sommerlich: Bis auf 24 Grad steigen die Temperaturen an diesem Wochenende in Hessen. Mit bis zu 20 Sonnenstunden rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) insgesamt, wie er am Freitag in Offenbach mitteilte. Angesichts dessen warnten die Meteorologen Sonnenanbeter, auf ausreichenden Hautschutz zu achten: „Nach dem langen und eher trüben Winter muss sich die Haut erst wieder an die Sonne gewöhnen und die hat zu dieser Jahreszeit schon einiges an Kraft”, erklärte Jacqueline Kernn vom DWD.

Nachteulen empfahl die Meteorologin, angesichts von nächtlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt eine Jacke mitzunehmen. Und auch Gartenbesitzer wies sie auf die Frostgefahr in der Nacht hin.

Am Samstag ist der Himmel überwiegend blau, nur einige Wolkenfelder ziehen durch. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 24 Grad, im Bergland auf 19 Grad. Ab 25 Grad sprechen Meteorologen von einem Sommertag. In der Nacht auf Sonntag wird es kalt, leichter Bodenfrost ist möglich. Am Sonntag strahlt dann wieder die Sonne vom meist blauen Himmel, nur einige Wolkenfelder ziehen vorbei und es bleibt trocken. Wieder wird es 21 bis 24 Grad warm.

Am Montag ist es noch einmal sonnig, bevor abends von Westen her immer dichtere Wolken aufziehen. Es bleibt aber weiter trocken. Der Wetterdienst rechnet mit wechselhaftem Wetter in der kommenden Woche, es soll aber mild bleiben.

(dpa)