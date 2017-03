Sonya Kraus verstärkt Moderatoren-Team von „Maintower”

Die Moderatorin Sonya Kraus (43) verstärkt von Montag an das Team der Sendung „Maintower” des Hessischen Rundfunks. Wie ein Sprecher des HR am Freitag mitteilte, moderiert Kraus am kommenden Montag sowie am 15. März erstmals das TV-Boulevard-Magazin. Sie unterstützt künftig ihre Kolleginnen Susan Atwell und Petra Neftel, die im wöchentlichen Wechsel durch die 25-minütige Sendung führen.

Kraus hatte ihren ersten Auftritt beim HR-Fernsehen im vergangenen Sommer bei der Sendung „Mach mal lauter - deutsche Musik voll aufgedreht”. „Als Frankfurter Mädche bin ich endlich im Epizentrum der Hessen-News angekommen”, sagte die ehemalige Pro7-Moderatorin laut Mitteilung und freut sich auf ihren ersten Einsatz am 13. März: „Die 13 war schon immer meine Glückszahl, das ist doch ein gutes Omen für meinen Start bei "Maintower".”

(dpa)