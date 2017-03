Sozialdezernent fordert Hilfe im Umgang mit Schlägertrupps

Hanau und andere Städte Hessens benötigen nach Massenschlägereien von Krawallmachern Hilfe vom Land Hessen. So sieht es der Vorsitzende des Sozialausschusses des Hessischen Städtetages. Axel Weiß-Thiel (SPD), zugleich Hanauer Sozialdezernent, fordert: „Wir brauchen mehr Unterstützung vom Land. Es geht um Mitarbeiter und Personalkosten. Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch können wir selbst organisieren.”

In Hanau hatten Gruppen von gewaltbereiten Teenagern und jungen Erwachsenen wiederholt für Polizei-Einsätze gesorgt. Auf dem Freiheitsplatz in der Innenstadt schlugen sie vor wenigen Tagen einen Passanten krankenhausreif. Der mutmaßliche Haupttäter wurde nun festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Anfang des Monats waren laut Polizei Flüchtlinge und rivalisierende Hanauer mit Migrationshintergrund aneinandergeraten. Am Wochenende danach schlugen sich Krawallmacher in Gelnhausen.

Weiß-Thiel sagt zur Ursache der Schlägereien: „Migrations- und Zuwanderungsbewegungen spielen eine Rolle. Dadurch tritt eine Verschärfung auf. Da sind zum Beispiel auch junge Flüchtlinge ohne Perspektive involviert, die auf anderen Gruppen treffen, die unterschiedlich sozialisiert sind.” Die Polizei hat angekündigt, am Wochenende mehr Präsenz in Hanau zu zeigen.

(dpa)