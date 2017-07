In Groß-Gerau hat in der Nacht zu Sonntag eine soziale Einrichtung gebrannt. Betroffen war das Gebäude der Tafel in der Danziger Straße, wie die Polizei mitteilte. Es ist nachts unbewohnt. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

(dpa)