Sozialplan für Mitarbeiter des Wella-Werks in Hünfeld steht

Drei Monate nach Bekanntgabe der Schließung des Wella-Werks im osthessischen Hünfeld steht der Sozialplan für die 345 Mitarbeiter der Produktion. Der US-Konzern Coty erklärte am Donnerstag, in den kommenden Wochen und Monaten würden in Einzelgesprächen darauf aufbauend Lösungen für die Mitarbeiter des Haarpflege-Herstellers gefunden. Der Standort nahe Fulda soll in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres die Produktion einstellen. Die Abteilung Forschung und Entwicklung soll in Hünfeld bleiben. Dafür werde ein Gebäude umgerüstet.

(dpa)