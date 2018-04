Gesundheit: Spahn glaubt nicht an Zwei-Klassen-Medizin

Warnstreik Frankfurter Flughafen wird bestreikt: Keine Bahnen in Kassel

Frankfurt/Kassel. Ein Warnstreik im Öffentlichen Dienstag könnte am Dienstag den Frankfurter Flughafen mit voller Wucht treffen. Auch Bahnen und Busse in Kassel bleiben im Depot. Arbeitsniederlegungen in anderen Regionen in Hessen werden in dieser Woche noch folgen. mehr