Spargel sprießt kräftig und ist preiswert

Der hessische Spargel wächst kräftig und die Preise sinken. „Jetzt ist er so günstig wie nie”, sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Weiterstadt. „Spargelliebhaber können jetzt und nächste Woche richtig zuschlagen.” An Christi Himmelfahrt (10. Mai) und am Muttertag (13. Mai) sowie voraussichtlich auch an Pfingsten (20./21.) werde es viel Spargel geben.

Besonders preiswert sei das Kaisergemüse in dieser und der nächsten Woche, weil die frühen Sorten durch den verzögerten Saisonbeginn noch gestochen würden und zugleich die späten Sorten schon erntereif seien. Dazu komme voraussichtlich das milde und sonnige Wetter der nächsten Tage.

Die weißen Stangen in der Handelsklasse I seien im Großmarkt derzeit schon für vier bis fünf Euro zu haben. Der Verbraucher bezahle meist weniger als zehn Euro dafür. Ob 2018 insgesamt ein gutes Spargeljahr werde, sei aber noch nicht abzusehen.

(dpa)