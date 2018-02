Sparkassen ziehen Bilanz: 2017 weniger Gewinn?

Hessen-Wetter DWD warnt vor frostigen Nächten: Temperaturen sinken weiter

Offenbach. Wind und Kälte lassen die Hessen an diesem Wochenende frieren. Besonders in den Nächten werde es frostig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit. mehr