Spaß-Institut nimmt zur Buchmesse skurrile Weltrekorde ab

Bücher stapeln, Luftballons zertreten, Kokosmilch zapfen: Im Vorfeld der Buchmesse hat das Rekord-Institut für Deutschland (RID) am Dienstag in Frankfurt skurrile Weltrekorde abgenommen. Bei der Spaß-Veranstaltung sprang etwa der Trial-Biker Max Schrom (29) aus Rhede (Nordrhein-Westfalen) mit seinem Fahrrad innerhalb von einer Minute 37 Mal über am Boden liegende Menschen und brach damit nach Angaben des RID den von ihm gehaltenen Weltrekord von 31 Sprüngen.

Mit der Show warb das RID für sein Buch „Weltrekorde made in Germany”, das am Dienstag (18. Oktober) erstmals erscheint. Das vor zwei Jahren gegründete Institut sammelt und präsentiert Höchstleistungen im deutschen Sprachraum. Im Sommer hatte es in Frankfurt das „Größte Orchester der Welt” prämiert.

(dpa)