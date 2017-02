Zahl der Verkehrstoten in Hessen 2016 leicht gesunken

Wiesbaden. Bei Verkehrsunfällen in Hessen sind im vergangenen Jahr weniger Menschen ums Leben gekommen als 2015. Die Zahl verringerte sich um 11 Opfer auf 231 Tote, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. mehr