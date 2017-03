Spiritus-Attacke: Ehefrau ringt um Leben und Tod

Hanau(dpa/lhe) - Die in Hanau mit Spiritus übergossene und mutmaßlich von ihrem Ehemann angezündete Frau schwebt weiter in Lebensgefahr. Die 52-Jährige liege im künstlichen Koma, sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies am Freitag auf Anfrage. Ermittelt wird gegen den Ehemann (48) wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer und gefährlicher Körperverletzung. Weil er unter dringendem Tatverdacht stehe, wurde bereits Haftbefehl erlassen. Der mutmaßliche Täter bestreitet die Tat, wie Mies sagte.

Nach einem häuslichen Streit war die Polizei am Dienstagabend in die Wohnung des Paares gerufen worden. Als die Beamten eintrafen, kümmerten sich bereits ein Notarzt und Rettungssanitäter um die schwer verletzte Frau. Sie wurde in eine Spezialklinik gebracht.

Die Hintergründe der Tat seien weiterhin unklar, sagte der Oberstaatsanwalt. Nachbarn und Bekannte hatten Medien berichtet, dass es häufiger Streit in dem Wohnhaus gegeben haben soll. Die Frau sei wiederholt mit Prellungen im Gesicht gesehen worden. Ob der Mann zur Tatzeit unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand, werde noch ermittelt. Die Spurenauswertung dauere an, sagte Mies.

(dpa)