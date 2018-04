Sprengsatz auf Motorhaube: Haftbefehl

Ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes ist gegen einen 56-Jährigen erlassen worden, der einen Sprengsatz auf der Motorhaube eines Auto in Wiesbaden platziert haben soll. Dem Mann werde zudem Körperverletzung und das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Wiesbadener Staatsanwaltschaft am Montag.

Ein 46-Jähriger hatte Verletzungen an der Hand und ein Knalltrauma erlitten, als er den in Zeitungspapier eingewickelten und neben zwei Telefonbüchern platzierten Sprengkörper von seinem Wagen entfernen wollte. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben. Hinweise auf einen Terrorakt gebe es nicht, sagte der Sprecher zum möglichen Motiv des deutschen Staatsangehörigen. Der 56-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

(dpa)