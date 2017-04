Stada will sich von Bain und Cinven übernehmen lassen

Frau bei Dachstuhlbrand verletzt: 150 000 Euro Sachschaden

Wiesbaden. Bei einem Dachstuhlbrand in Wiesbaden ist eine Frau leicht verletzt worden. Außerdem ist bei dem Feuer am Sonntagabend ein Sachschaden in Höhe von rund 150 000 Euro entstanden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. mehr