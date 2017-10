Stadt Frankfurt startet Instagram-Account

Die Stadt Frankfurt ist künftig auch beim sozialen Netzwerk Instagram aktiv. Der vom Amt für Kommunikation und Stadtmarketing betriebene Account starte am 1. November, teilte die Stadt am Dienstag mit. Unter dem Namen frankfurt.de sei dieser am (morgigen) Mittwoch ab 15 Uhr aktiv. Der Account www.instagram.com informiert nach Angaben der Stadt Bürger, „zeigt das Leben der Stadt und gewährt Einblick hinter die Kulissen der Stadtverwaltung”. Regelmäßig soll es auch so genannte Instawalks geben. Das sind Führungen, die sich an Bürger richten, die ebenfalls bei Instagram aktiv sind.

(dpa)