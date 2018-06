Stadtparlament entscheidet über Ankauf von documenta-Obelisk

Nach monatelangem Hin und Her soll in Kassel eine Entscheidung über das documenta-Kunstwerk Obelisk fallen. Das Stadtparlament entscheidet heute über Ankauf und Standort der 16 Meter hohen Steinsäule. Zur Abstimmung stehen insgesamt drei Anträge. Die Bandbreite der Forderungen reicht vom Abbruch des Kunstwerks, über einen Ankauf bis zu einer Verlegung an einen anderen Standort.

In Kassel wird über die Steinsäule in der Innenstadt seit Monaten diskutiert. Der Künstler Olu Oguibe hatte der Stadt zuletzt einen Kompromiss vorgeschlagen: Die Steinsäule solle vor das geplante documenta-Institut an der Uni. Bei einer Spendenaktion in Kassel waren 126 000 Euro für den Ankauf des Obelisken gesammelt worden. Das Kunstwerk war Teil der vergangenen documenta 14, der bedeutendsten Schau für moderne Kunst.

(dpa)