Städte- und Gemeindebund feiert 70-jähriges Bestehen

Der Hessische Städte- und Gemeindebund feiert heute sein Jubiläum. Zum Festakt in Wetzlar anlässlich des 70-jährigen Bestehens des kommunalen Spitzenverbandes sowie des Landes Hessen wird auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erwartet. Zuvor steht die Mitgliederversammlung des Verbandes auf dem Programm, unter anderem mit den Präsidiumswahlen. Dem Hessischen Städte- und Gemeindebund gehören rund 400 Kommunen an. Der Verband bündelt nach eigenen Angaben die gemeinsamen Anliegen seiner Mitglieder und vertritt sie unter anderem gegenüber dem Land. Zudem berät er in Rechtsfragen.

