Interview: Städteforscher Kai Vöckler sieht in Offenbach viel Potenzial

Sie sind 2010 das erste Mal nach Offenbach gekommen. Was war Ihr erster Eindruck von der Stadt?

KAI VÖCKLER: Wie alle Naivlinge dachte ich, dass man nach Offenbach über den Hauptbahnhof kommt. Ich wusste nicht, dass der Hauptbahnhof durch die S-Bahn-Strecke abgehängt wurde. Als ich da ankam, war das natürlich zunächst ein trister Eindruck. Und man merkt an der Sorte der Geschäfte in der Innenstadt, dass Offenbach eine eher ärmere Großstadt ist. Grundsätzlich war der erste Eindruck aber wie bei den meisten deutschen Innenstädten.

Da würden aber einige Leute widersprechen und sagen: Nein, in Offenbach ist es besonders schlimm!

VÖCKLER: Ach die Leute haben gar keine Ahnung. Die wissen gar nicht, wie das woanders ist. Wir stehen im engen Austausch mit Kollegen in ganz Deutschland. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Wuppertaler Studierenden und die haben die Vorurteile gegenüber Offenbach gar nicht verstanden. „Jammern auf hohem Niveau“, haben die das genannt.

Sie setzen gleich zu Anfang ihres Buches zwei Verse. Einen vom deutschen Schriftsteller Johann Gottfried Seume aus dem 19. Jahrhundert und einen von „Haftbefehl“, einem deutschen Rapper, der die Verruchtheit der Stadt 2014 in Worte fasst. Wie passt das zusammen?

VÖCKLER: Seume war jemand, der ohne jegliche Arroganz, beispielsweise was soziale Klassenunterschiede betrifft, sehr sensibel und offen – auch gegenüber Fremden – war. Auf seiner Reise nach Italien kam er einst an Offenbach vorbei und empfand den Zustand der Stadt als paradiesisch. „Haftbefehl“ rappt darüber, dass Offenbach ein Ghetto ist. Beides ist natürlich überzeichnet, aber ich wollte zeigen, wie unterschiedlich die Sichtweisen auf Offenbach sein können. An beiden Aspekten ist etwas Wahres dran.

Wobei das Bild von Seume schon der Vergangenheit angehört oder? Ich glaube, heute würde keiner sagen, dass in Offenbach paradiesische Zustände herrschen.

VÖCKLER: Naja, man muss da differenzierter draufschauen. Klar, die beiden Bilder sind Überzeichnungen. Aber Seume und „Haftbefehl“ sollte man in ihren Aussagen beide ernst nehmen. Die Frage ist doch, welche Funktion die beiden Perspektiven haben. Und vor allem, aus welcher Perspektive man auf die Stadt schaut.

Warum macht es Sinn, über Offenbach ein Buch zu schreiben?

VÖCKLER: Mir war nicht bewusst, dass Offenbach die Stadt in Deutschland mit dem höchsten Ausländeranteil ist. Das war eine echte Überraschung für mich. Das ist aber etwas, was Offenbach besonders macht. Und es ist vor allem etwas, was in Offenbach sehr gut funktioniert. Bei der Architekturbiennale 2016 in Venedig hatte Offenbach deshalb sogar einen eigenen Raum im deutschen Pavillon bekommen. Die Stadt wurde dort unter dem Titel „Offenbach ist ganz okay“ präsentiert. Das war ein riesen Erfolg. Anschließend wurde im Bildungsministerium in Berlin plötzlich über Offenbach gesprochen. Damals erschien mir das aber aufgrund des Formats stark verkürzt. Ich hatte das Gefühl, man müsse da mehr in die Tiefe gehen. „Bronx des Rhein-Main-Gebietes“, „Ghetto“, „Assis“ und so weiter. Mich nerven einfach diese Zuschreibungen, die haben nichts mit den Fakten zu tun. Ghettos gibt es übrigens nirgends in Deutschland, nicht in Duisburg-Marxloh, nicht in Berlin-Kreuzberg und auch nicht in Offenbach. Das ist völliger Unsinn!

Aber warum kommt das positive Bild, das Sie von Offenbach haben, außerhalb der Stadt einfach nicht an?

VÖCKLER: Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass nicht alles gut ist. Gerade in den innerstädtischen Vierteln gibt es große Probleme aufgrund der sozialen Belastung. Das sollte sich ändern, beispielsweise durch den Zuzug einkommensstarker Haushalte.

Aber Berliner oder Brüsseler ziehen hierher, weil sie nicht verstehen, wo das grundsätzliche Problem mit der Stadt eigentlich liegt. Man ist von Offenbach aus mit dem Rad in 20 Minuten in der Frankfurter Innenstadt. Die Mieten sind günstiger als in Frankfurt und wenn die S-Bahn fährt, ist die Anbindung nach Frankfurt sehr gut. Von so kurzen Distanzen träumen Berliner. Dort braucht man schon eine Dreiviertelstunde, um überhaupt irgendwo hinzukommen.

Das heißt, das Imageproblem ist eigentlich nur auf der regionalen Ebene vorhanden?

VÖCKLER: Ja genau! Brüsseler oder Berliner schauen natürlich erst mal ins Internet, bevor sie eine Wohnortentscheidung treffen. Und da ist es natürlich wichtig, dass es dort Angebote und Informationen gibt, die ihnen vielleicht ein anderes Bild von der Stadt vermitteln. Deshalb haben wir von der Hochschule für Gestaltung in Offenbach (HfG) die Internetseite www.oflovesu.de entwickelt. Wir wissen mittlerweile, dass es genau diese Website ist, die von Neuzuzüglern angeschaut wird. Deshalb haben wir dort auch bewusst Rubriken wie Schule und Freizeit angelegt. Das ist genau das, was junge Familien bei der Wohnortentscheidung interessiert. Und in Offenbach sind die Schulen gut. Die Stadt hat sogar schon Preise gewonnen.

Das heißt: Der Brexit könnte eine Chance für Offenbach sein?

VÖCKLER: Offenbach profitiert definitiv davon, dass die Mieten in Frankfurt so rasant steigen. 2010 gab es in der Innenstadt noch sehr viele Brachflächen. Heute gibt es keine Fläche mehr in der Stadt, für die es keinen Bauantrag gibt. Dadurch ziehen auch in die belasteten Viertel, wie zum Beispiel das Nordend, einkommensstärkere Schichten und werten damit die Wohngegend auf. Und bevor alle wieder „Gentrifizierung“ schreien: Das ist gut für die Stadtteile, auch für die sozial Schwächeren. Denn von einer stärkeren sozialen Durchmischung profitieren alle.

61 Prozent der Offenbacher haben Migrationsgeschichte. Tendenz steigend? Ist das ein Vor- oder Nachteil für die Stadt?

VÖCKLER: Ich sehe das zwiespältig. Wir müssen weiter intensiv darüber nachdenken, wie wir damit umgehen. Auf der einen Seite ist es gut, dass die Stadt die Integration so vorbildlich bewältigt aber sie zahlt dafür einen hohen Preis – im wörtlichen Sinne. Denn es kostet viel Geld, schlecht ausgebildete Menschen – und das sind die meisten der Migranten, die nach Offenbach ziehen – im Arbeitsmarkt unterzubringen. Aber es ist weniger die Migrationsgeschichte der Menschen per se das Problem. Es ist die Fluktuationsquote, die mich besorgt. In den Offenbacher Vierteln, in denen viele Ausländer leben, wird die Bevölkerung – rein rechnerisch – alle vier Jahre ausgetauscht. Faktisch ist das natürlich anders. Aber es gibt eben viele Menschen, die leben nur zwei Monate in Offenbach und sind dann wieder weg. Das schafft Instabilität. Und das ist für eine Kommune ein Problem. Die Menschen, die nur so kurz in Offenbach bleiben, haben natürlich nur eine geringe Identifikation mit der Stadt.

Das heißt, der hohe Migrationsanteil ist nicht das Problem, sondern die mangelnde Identifikation mit der Stadt?

VÖCKLER: Ich bin nicht Rhein-Mainer, sondern Offenbacher. Wir identifizieren uns mit dem Ort, an dem wir leben. Ich bin zum Beispiel in erster Linie Hannoveraner, weil ich dort geboren und aufgewachsen bin. Dann habe ich 30 Jahre in Berlin gelebt. Und jetzt bin ich seit sieben Jahren Offenbacher. Identifikation entwickelt sich in erster Linie auf kommunaler Ebene. Wenn die Kommune es schafft, dass die Hinzuziehenden, egal ob Deutsche oder Nicht-Deutsche, sich mit dem Ort identifizieren, dann ist schon viel erreicht. Dann entsteht auch von ganz alleine das Bedürfnis mitzugestalten. Aber da ist auch der einzelne Bürger gefragt.

Kokettieren sie als Bildungsbürger nicht auch ein bisschen damit, Offenbacher zu sein?

VÖCKLER: Es macht total Spaß, Offenbacher zu sein. Hier lebe ich mit meiner Frau, unsere Kinder wachsen hier auf. Wir sind nachbarschaftlich gut vernetzt. Die Nation, Deutschland, das ist ein unheimlich abstrakter Begriff. Man muss sich immer klarmachen: Es hat unheimlich lange gebraucht, bis sich das Deutsch-Sein überhaupt durchsetzen konnte. Deshalb passiert Integration letztlich in den Kommunen und die werden mit dieser Arbeit oft alleine gelassen.

Nun ist es aber in Offenbach so, dass, trotz des hohen Anteils an Migranten, auf der politischen Ebene recht wenige vertreten sind. Und die wenigen, die sich politisch engagieren, haben ihre eigene Partei gegründet. Ist das nicht ein bisschen symptomatisch für die mangelnde Verbundenheit untereinander?

VÖCKLER: Ja, das gehört mit zu den Problemen. In der Verwaltung ist es aber deutlich anders. Dort ist der Anteil mit Menschen mit Migrationshintergrund recht hoch. Und er nimmt deutlich zu. Bis hin zu führenden Positionen.

Was meinen Sie, ist Offenbach ein Rollenmodell für die Zukunft der Städte?

VÖCKLER: Das kann man nicht verallgemeinern, aber in einer global positionierten Metropolregion wie dem Rhein-Main-Gebiet, das sehr polyzentral funktioniert, übernimmt Offenbach eine sehr wichtige Funktion. Es ist die Stadt, die für die Region Migranten integriert. Und die brauchen wir ja auch für die Jobs, die kein Deutscher machen möchte. Also hat Offenbach eine Funktion, die auch in Zukunft sehr wichtig ist und vielleicht sogar noch wichtiger wird.