Städteranking: Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden punkten

Frankfurt und Darmstadt zählen einer Studie zufolge zu den stärksten Metropolen in Deutschland. Darmstadt ist unter den 70 kreisfreien Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern am besten für die digitale Welt gerüstet, wie aus dem aktuellen Ranking von „Wirtschaftswoche” und Immobilienscout24 hervorgeht. Bei der Wirtschaftskraft liegt die südhessische Kommune auf Rang neun. Frankfurt punktet mit Wirtschaftskraft (Rang 5) und besonders dynamischer Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren (Rang 6).

Wiesbaden schaffte bei der Wirtschaftskraft den Sprung unter die Top 20 und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um fünf Plätze auf Rang 18. Kassel behauptete sich unter den dynamischen Städten (17), steckt bei der Wirtschaftskraft aber weiter in der unteren Hälfte (47) fest. Offenbach kam auch dieses Mal bei keinem der drei Kriterien unter die ersten 30.

Bundesweiter Sieger bei der Wirtschaftskraft war erneut München. Ingolstadt entwickelte sich in den vergangenen fünf Jahren am dynamischsten.

Für die jährliche Studie verglich die Gesellschaft IW Consult des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Wirtschaftslage, Veränderungsraten bestimmter Indikatoren sowie Zukunftsperspektiven. Mehr als 100 Faktoren aus Bereichen wie Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Immobilien, Forschungsstärke, Industrie der Zukunft und Lebensqualität wurden analysiert.

(dpa)