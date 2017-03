Standort von Haarpflege-Hersteller Wella droht das Aus

Hünfeld (dpa/ lhe ) - Dem Wella-Standort im osthessischen Hünfeld droht das Aus und rund 380 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Der US-Konzern Coty hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass das Werk des Haarpflege-Herstellers Ende 2018 die Herstellung der Kosmetikprodukte womöglich einstellen muss. Die „Fuldaer Zeitung” hat am Mittwoch darüber berichtet. Die Mitarbeiter waren am Dienstag bei einer Betriebsversammlung über die Pläne informiert worden. Ein Sprecher sagte auf Anfrage, dass es aber noch keinen endgültigen Beschluss gebe. Es sei bisher nur eine Empfehlung der Coty-Unternehmensführung .

Den „Vorschlag”, die Produktion in Hünfeld auslaufen zu lassen, führt Coty auf eine weltweite Untersuchung zurück. Dabei waren unter anderem die Leistungsfähigkeit und die Kapazitäten der Standorte bewertet worden. Das Ergebnis: „Hünfeld steht bei der Kostensituation nicht gut da”, sagte Werksleiter Gerd Göbel der „Fuldaer Zeitung”. Coty produziert aber weiterhin in Deutschland an den Standorten Rothenkirchen (Thüringen) und Köln, wie der Konzern mitteilte.

2015 hatte der Konsumgüter-Gigant Procter & Gamble aus den USA begonnen, seine Sparten für Kosmetikprodukte inklusive der Shampoo-Marke Wella an den US-Konzern Coty zu veräußern.

