Starkregen: Überflutete Straßen und Erdrutsche in Osthessen

Starkregen und Unwetter haben in Osthessen zu überfluteten Straßen und Erdrutschen geführt. Man habe noch keinen Überblick über das Ausmaß der Schäden und mögliche Verletzte, sagte ein Polizeisprecher in Fulda am Freitagabend. Seit dem Nachmittag habe es vor allem im Raum Fulda heftig geregnet. Möglicherweise sei dies auch der Grund für einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 in Fulda. Dort stießen nach Polizeiangaben drei Fahrzeuge zusammen, mehrere Menschen wurden verletzt. Wie viele Menschen sich wie schwer verletzten, konnte der Sprecher am Abend nicht sagen.

