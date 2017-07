Startschuss für umstrittenes Windkraftprojekt

Der Startschuss für eines der umstrittensten Windkraftprojekte in Nordhessen fällt am heutigen Dienstag: Vertreter des Landes werden in Reinhardshagen bei Kassel die Verträge für den Bau von bis zu 20 Windkraftanlagen im Reinhardswald unterzeichnen (10.30 Uhr). Auch Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) kommt.

Vertragspartner ist die Energiegenossenschaft Reinhardswald (EGR), ein Zusammenschluss von sieben Kommunen. Laut dem Umweltministerium ist es einzigartig in Hessen, dass Kommunen sich organisieren, um Windräder auf fremden Flächen zu bauen und so Investoren zuvorzukommen. Das Projekt ist seit Jahren heftig umstritten, Bürgerinitiativen und mehrere Gemeinden kämpfen dagegen. Sie fürchten Schaden für Natur und Tourismus.

(dpa)