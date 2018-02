Historischer Tiefstand: Statistik: 213 Tote auf hessischen Straßen

213 Menschen sind im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen in Hessen ums Leben gekommen. Das ist die niedrigste Zahl seit Einführung der Statistik im Jahr 1950, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Gegenüber 2016 verringerte sich die Zahl um 18 (7,8 Prozent). Der bisher niedrigste Wert der vergangenen Jahre lag 2013 bei 215 Getöteten.

4642 Menschen verletzten sich 2017 bei Unfällen schwer, das sind 135 Männer und Frauen oder 2,8 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor. Wie die vorläufige Statistik des Landesamtes ergab, ist auch das ein historischer Tiefstand. Die Zahl der Leichtverletzten stieg dagegen um 297 (1,3 Prozent) auf 23 583. Insgesamt gab es in Hessen 21 120 Unfälle mit Personenschaden. Das waren 194 oder 0,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei verunglückten 28 438 Personen, 144 mehr als 2016, bedingt durch die höhere Anzahl der Leichtverletzten.

Geisterfahrer auf A67

Für besonderes Aufsehen hatte Ende September vergangenen Jahres ein Geisterfahrer-Unfall auf der Autobahn 67 gesorgt. Drei Menschen kamen ums Leben, vier wurden leicht verletzt. Der Fahrer eines Kleintransporters war im südhessischen Rüsselsheim am Main in verkehrter Richtung auf die Autobahn gefahren in zwei Autos gekracht. Wie sich später herausstellte, hatte der 34-Jährige zum Unfallzeitpunkt 3,09 Promille Alkohol im Blut.

Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde gegen den Polen Anklage vor dem Amtsgericht Groß-Gerau erhoben. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Mitte März beginnen die Verhandlungen. Nach Siegfried Brockmanns Einschätzung muss sich für die aktuellen Zahlen „niemand auf die Schultern klopfen“. Der Leiter Unfallforschung der Versicherungsunternehmen erklärte, 2017 sei der Sommer sehr verregnet gewesen, nur wenige Motorrad- und Fahrradfahrer waren unterwegs. „Dann passiert natürlich auch weniger“, sagte Brockmann. Im ersten Halbjahr sei dagegen noch ein Anstieg der Verkehrstoten zu verzeichnen gewesen.

„Langfristig bleiben unsere Probleme dieselben“, zählte Brockmann auf: „Ablenkung durch Smartphones, Motorrad- und vor allem Pedelec-Fahrer.“ Motorradfahrer unterschätzten ihr eigenes Können und seien dann mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs.

Auf einem Elektrofahrrad seien mit technischer Hilfe bis zu 25 Stundenkilometer möglich. „Damit sind die Senioren, die ja vor allem solche Fahrräder nutzen, völlig überfordert“, sagte Brockmann. Seine Forderung: Eine Koppelung der Spitzengeschwindigkeit an die Tretkraft. „Wenn jemand aus eigener Kraft nur 15 Stundenkilometer schafft, dann darf er auch unterstützt nur so schnell fahren“, findet der Experte. Ihm sei jedoch klar, dass eine Umsetzung dieser Idee noch in weiter Ferne liege.

Ausreißer nach oben

„Seit gut acht Jahren stagniert die Zahl der Verkehrstoten, auch wenn es innerhalb eines Jahres Ausreißer nach oben oder unten geben kann“, sagte Wolfgang Herda, Verkehrsexperte vom ADAC. Seiner Einschätzung nach könnte die Statistik sogar noch besser aussehen, da die Autos immer sicherer werden. „Schon in einem Mittelklasse-Fahrzeug gibt es zahlreiche Assistenzsysteme, die helfen, Unfälle zu vermeiden“, erläuterte Herda.

Auf der anderen Seite benutzten immer mehr Fahrer am Steuer ihre Handys, um Nachrichten zu lesen, zu verschicken oder zu telefonieren. „Deshalb nimmt auch die Zahl der Sachschäden und Leichtverletzten eher zu.“ Das Innenministerium wollte die aktuellen Zahlen nicht kommentieren und verwies auf die hauseigene Unfallstatistik, die gerade aktualisiert werde.

Das Statistische Landesamt berechnet die Zahl der Unfalltoten nach eigenen Angaben aus Daten der Polizei. Es gebe allerdings Unterschiede in der Zählweise. Passiert ein Unfall auf einer hessischen Straße, landet er in den Akten des Landesamtes. Für die polizeiliche Statistik dagegen sind nur die von der hiesigen Polizei aufgenommenen Unfälle relevant. Streckenabschnitte in Randgebieten sind zwischen den Behörden der Nachbarbundesländer aufgeteilt. So kann es sein, dass ein Unfall zwar in Hessen passiert, aber die rheinland-pfälzische Polizei dafür zuständig ist und er dann nicht in der Statistik auftaucht.