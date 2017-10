Staugefahr wegen Rückreiseverkehr am Wochenende

Am Wochenende wird es voraussichtlich wieder voll auf Hessens Autobahnen. Grund dafür ist der Rückreiseverkehr zum Ende der Herbstferien. Zwar sei am Freitag, wenn Berufs- und Reiseverkehr zusammenkämen, die Staugefahr am größten. Es könne aber auch am Samstag noch zu sehr dichtem Verkehr kommen, sagte ein Sprecher des Automobilclubs ADAC. Ähnlich äußere sich die Verkehrsbehörde Hessen Mobil.

Grund für das hohe Verkehrsaufkommen sei aber nicht nur das Ende der hessischen Schulferien: „Hessen ist ein Transitland und die Ferien gehen in mehreren Bundesländern zu Ende. In anderen - wie Nordrhein-Westfalen - beginnen sie an diesem Wochenende und auch Urlauber aus den Niederlanden durchqueren Hessen”, erklärte der ADAC-Sprecher.

Nach Angaben von Hessen Mobil sind vor allem die Autobahnen 3 und 5 betroffen, denn hier gebe es grundsätzlich ein hohes Verkehrsaufkommen. Der ADAC sieht auch auf der A 7 ein erhöhtes Staurisiko. Das steigt noch durch zahlreiche Baustellen. Drei Baustellen meldet Hessen Mobil jeweils auf der A 3 zwischen Limburg und Stockstadt kurz hinter der Landesgrenze und der A 5 zwischen Alsfeld und Frankfurt. Auf der A 66 bei Wiesbaden gibt es zwei und auf der A 45 zwischen Dillenburg und Herborn-West eine. Gute Chancen ohne Stau anzukommen hätten Autofahrer übrigens, wenn sie am frühen Sonntagmorgen unterwegs seien, rät der ADAC.

(dpa)