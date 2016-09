Steigende Zahlen von Asylklagen an hessischen Gerichten

Mit der zunehmenden Zahl von Flüchtlingen ist auch die Zahl der Klagen abgewiesener Asylbewerber in Hessen gestiegen. 2015 gingen bei den Verwaltungsgerichten rund 7600 neue Haupt- und Eilverfahren ein, wie das Justizministerium in Wiesbaden am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Im Jahr zuvor waren es noch rund 4900 gewesen. Bis Ende Juli 2016 summiert sich die Zahl der Eingänge bei den Haupt- und Eilverfahren um abgelehnte Asylanträge auf knapp 3500.

(dpa)