Stellwerkstörung bei Gießen: 30 Züge betroffen

Eine Stellwerkstörung in Gießen-Bergwald hat am Dienstagnachmittag zu Beeinträchtigungen des regionalen Bahnverkehrs geführt. Insgesamt waren etwa 30 Züge betroffen, von denen vier ausfallen mussten, sagte Ursula Eickhoff, Sprecherin des Regionalbüros Frankfurt der Deutschen Bahn. Die übrigen Züge mussten Verspätungen in Kauf nehmen.

In der Mittagszeit war in dem Stellwerk ein beschädigtes Kabel bemerkt worden. Nach etwa dreieinhalb Stunden war die Störung behoben, der Bahnverkehr konnte allerdings auch schon früher zunächst auf der Süd-Nord-Strecke und später auch von Norden nach Süden aufgenommen werden. Von der Störung war ausschließlich der Nahverkehr betroffen, da der Fernverkehr in dem Gebiet derzeit ohnehin umgeleitet wird.

(dpa)