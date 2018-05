Steuerhinterziehung im Eiscafé? Gastronom vor Gericht

Weil er mit seinem Eiscafé mehr als 1,2 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben soll, steht ein Gastronom heute vor dem Landgericht Frankfurt. Der 62-Jährige soll zwischen 2006 und 2012 mit einem speziellen Computerprogramm die Umsätze des Lokals im Main-Taunus-Kreis verfälscht und damit seine Steuern um den zur Debatte stehenden Betrag verkürzt haben. Die tatsächlichen Einnahmen sollen um fast die Hälfte abgesenkt worden sein. Die Wirtschaftsstrafkammer will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.

(dpa)