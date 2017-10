Steuerzahlerbund: Hessische Beispiele von Verschwendung

In seinem deutschlandweiten „Schwarzbuch” prangert der Bund der Steuerzahler in diesem Jahr auch eine ganze Reihe hessischer Fälle von Geldverschwendung an. Welche dies genau sind, will der Verein heute in Wiesbaden erläutern. Im vergangenen Jahr hatte sich die Interessenvertretung der Steuerzahler unter anderem den Hessentag vorgeknöpft. Das Landesfest sei zu lang und zu teuer, kritisierte die Interessenvertretung der Steuerzahler.

Auch eine Gesellschaftsjagd auf Einladung der Staatskanzlei im November 2015 hatte beim Steuerzahlerbund Kritik ausgelöst. Erst vor wenigen Wochen rief die Kunstausstellung documenta in Kassel wegen Finanz-Querelen den Steuerzahlerbund auf den Plan.

(dpa)